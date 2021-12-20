Укрпошта та eBay запустили спільну кампанію на підтримку українського бізнесу

13:30 10 грудень Київ, Україна

Кожні 20 секунд на глобальній торговій платформі eBay продаються українські товари малого бізнесу.

11000+ підприємців вже відкрили свої магазини на eBay. Але їх може бути й більше.

Тому до високого сезону Укрпошта та eBay запустили спільну із проєктом Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації «Нові можливості для малого та середнього бізнесу від eBay».

Усі підприємці, які зареєструються на платформі до кінця року, зможуть потрапити на відбір у безкоштовний акселератор та отримати спеціальні умови:

три місяці безкоштовної передплати на eBay;

індивідуальну підтримку персонального менеджера розвитку від eBay, що допоможе налаштувати проєкт;

комплексну програму навчання із професійною командою eBaу;

збільшені ліміти рекламних оголошень.

Основні критерії відбору: асортимент від 100 унікальних SKU та бажання розвиватися.

Проєкти з вужчим асортиментом отримають від eBay покроковий алгоритм виходу на платформу та 200 безкоштовних лістингів товарів для старту продажу.



Понад 1200 підприємців уже подали заявку на участь у безкоштовному акселераторі.