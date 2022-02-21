«Укрпошта» буде доставляти відправлення в Білорусь наземним транспортом

Оскільки з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю, компанія «Укрпошта» повідомляє населенню про те, що обмін поштовими відправленнями з білоруською стороною буде тривати. Тільки тепер доставку посилок здійснюватимуть наземним автотранспортом.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«Укрпошта» не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень в Білорусь [...] Також дозволить «Белпошті» відправляти посилки українським клієнтам», - відзначили в компанії.

Там розповідають, що кожного місяця з України в Білорусь відправляли до 10 тисяч посилок і листів і майже така ж кількість відправлень надходила в Україну.

У компанії також додають, що забезпечать транзит відправлень інших пошт світу в Білорусь наземним автотранспортом. У той самий час попереджають про можливі зміни в термінах доставки.

Нагадаємо, що з середи (26 травня) з 00:00 Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.