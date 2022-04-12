«Укроборонпром» заявив про підвищення прибутку в 2020 році

Незважаючи на кризу, багато українських підприємств продовжують приносити прибуток. Пресслужба компанії «Укроборонпром» повідомляє про підвищення доходу компанії за перші 3 квартали 2020 року.

Державний концерн отримав 24,6 млрд грн чистого доходу, що на 9% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Операційний прибуток «Укроборонпрому» за 9 місяців 2020 року зріс в 2,2 раза і склав 3,1 млрд грн, «завдяки збільшенню виробництва і продажів бронетехніки, високоточної зброї та газотурбін».