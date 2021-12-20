«Укроборонпром» заробив за 6 місяців понад 14 мільярдів гривень

Коронакрізіс підкосив безліч підприємств, але не дивлячись на це, «Укроборонпром» задекларував чималий прибуток в першому півріччі 2020 року. Згідно з інформацією наданою прес-службою державного концерну за підсумками перших шести місяців компанія отримала чистого доходу на 14,4 мільярда гривень.

Також за підсумками півріччя «Укроборонпром» отримав 480 млн грн чистого прибутку, що на 7% більше показників минулого року. Рентабельність EBITDA збільшилася майже вдвічі - до 14% в першому кварталі 2020 по порівнянні з 8% за цей же період 2019 року.

При цьому в концерні відзначили, що перший квартал для підприємств «Укроборонпрому» «був важким».

«Тривале узгодження ДОЗ, відповідно, перші замовлення і аванси пішли на підприємства тільки в квітні, в кінці першого кварталу, що стало причиною катастрофічної ситуації з обіговими коштами і створило негативний вплив на фінансову стійкість підприємств. Цей інцидент мав надзвичайний характер, і залежав від факторів, на які «Укроборонпром» не мав впливу », - відзначили в компанії.