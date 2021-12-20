«Укрнафта» скоротила обсяги видобутку в порівнянні з 2020 роком

Пресслужба «Укрнафти» в 2021 році скоротила видобуток нафти на 5,4%, а газу - на 10,5% згідно з даними за лютий 2021 року. Згідно з цифрами, обсяг видобутої нафти склав в лютому 2021 року 112,5 тис. тонн, газу - 81,6 млн кубометрів.

Як повідомляє пресслужба компанії, середньодобовий видобуток нафти і конденсату склав 4,02 тис. тонн, газу - 2,91 млн кубометрів. В компанії відзначають, що в порівнянні з попереднім місяцем середньодобовий видобуток нафти виріс на 0,8%, тоді як газу - скоротився на 1%.

За даними пресслужби, незважаючи на зниження виробничих показників, «Укрнафта» виконала виробничий план з видобутку нафти і газу в лютому.