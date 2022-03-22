«Укрнафта» продала 116,24 тисячі тонн нафти

Українська енергетична біржа (УЕБ) реалізувала нафту на торгах. ПАТ «Укрнафта» представила дані, згідно з якими цифра продажу - 116,24 тис. тонн.

За даними біржі, нафта була реалізована за стартовою ціною 10 388,93 грн/тонна (з ПДВ), що на 4,1% вище за ціну продажу на минулих торгах, що відбулися (9 976,16 грн).

Як повідомлялося, продаж української нафти і газоконденсату через біржовий аукціон є обов'язковим в разі, якщо контрольний пакет добувача належить державі або він працює на умовах спільної діяльності з держкомпанією.

В "Укрнафті" неодноразово звертали увагу на те, що чинне законодавство зобов'язує компанію щомісяця виставляти на торги видобуту нафту, при цьому вона позбавлена можливості самостійно встановлювати стартову ціну і визначати дати аукціонів, що входить до повноважень аукціонного комітету.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.