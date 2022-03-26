«Укрметалургпром» заявивив про зниження виробництва сталі

13:15 04 листопада Київ, Україна

«Укрметалургпром» опублікував дані про виробництво сталі в Україні. Згідно з цифрами, які представило Об'єднання підприємств чорної металургії України, вироблення впало на 5,3% за період січень-жовтень 2020 року.

За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», за 10 місяців 2020 року металургійними підприємствами України було виплавлено 17,02 мільйона тонн сталі, що на 5,3% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (АПМР).
 
 
Фото: Производство стали в Украине сократилось на 5,3% с начала
 
Виробництво чавуну в січні - жовтні склало 16,88 мільйона тонн, що на 1,1% менше, ніж в АПМР, випуск готової металопродукції знизився за 10 місяців на 2,2% і склав 15,20 мільйона тонн.
 
Нагадаємо, що за дев'ять місяців 2020 року в Україні було вироблено:
 
чавуну - 15,17 мільйона тонн (-2% до АПМР);
сталі - 15,33 мільйона тонн (-6,5% до АПМР);
готового прокату - 13,71 мільйона тонн (-2,8% до АПМР).

Станом на 15 жовтня 2020 р. з основних активних виробничих потужностей в експлуатації перебувають: 16 з 21 доменних печей, 7 з 8 мартенівських печей, 12 з 16 конвертерів, 6 з 15 електропечей і 15 з 17 машин безперервного лиття заготовки.
 
Фото: Производство стали в Украине сократилось на 5,3% с начала

Підсумки діяльності ГМК України за 10 місяців 2020 року свідчать про те, що в галузі зберігається складна ситуація, викликана кризою на світовому ринку сталі, посилена коронавірусною пандемією.