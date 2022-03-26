«Укрметалургпром» заявивив про зниження виробництва сталі

13:15 04 листопада Київ, Україна

«Укрметалургпром» опублікував дані про виробництво сталі в Україні. Згідно з цифрами, які представило Об'єднання підприємств чорної металургії України, вироблення впало на 5,3% за період січень-жовтень 2020 року.

За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», за 10 місяців 2020 року металургійними підприємствами України було виплавлено 17,02 мільйона тонн сталі, що на 5,3% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (АПМР).