«Укрметалургпром» заявивив про зниження виробництва сталі

«Укрметалургпром» опублікував дані про виробництво сталі в Україні. Згідно з цифрами, які представило Об'єднання підприємств чорної металургії України, вироблення впало на 5,3% за період січень-жовтень 2020 року.
За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», за 10 місяців 2020 року металургійними підприємствами України було виплавлено 17,02 мільйона тонн сталі, що на 5,3% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (АПМР).
Виробництво чавуну в січні - жовтні склало 16,88 мільйона тонн, що на 1,1% менше, ніж в АПМР, випуск готової металопродукції знизився за 10 місяців на 2,2% і склав 15,20 мільйона тонн.
Нагадаємо, що за дев'ять місяців 2020 року в Україні було вироблено:
чавуну - 15,17 мільйона тонн (-2% до АПМР);
сталі - 15,33 мільйона тонн (-6,5% до АПМР);
готового прокату - 13,71 мільйона тонн (-2,8% до АПМР).
сталі - 15,33 мільйона тонн (-6,5% до АПМР);
готового прокату - 13,71 мільйона тонн (-2,8% до АПМР).
Станом на 15 жовтня 2020 р. з основних активних виробничих потужностей в експлуатації перебувають: 16 з 21 доменних печей, 7 з 8 мартенівських печей, 12 з 16 конвертерів, 6 з 15 електропечей і 15 з 17 машин безперервного лиття заготовки.
Підсумки діяльності ГМК України за 10 місяців 2020 року свідчать про те, що в галузі зберігається складна ситуація, викликана кризою на світовому ринку сталі, посилена коронавірусною пандемією.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі