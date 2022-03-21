«Укргідроенерго» отримало 2 960,7 млн ​​грн прибутку

Пресслужба ЗАТ «Укргідроенерго» повідомляє про доходи перших трьох кварталів 2020 року. Згідно з даними на сайті компанії, чистий прибуток підприємства склав 2 960,7 млн грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) товариства за 9 місяців 2020 року склав 9 528,9 млн грн, а чистий фінансовий результат - 2 906,7 млн грн.

За підсумками роботи 9 місяців 2020 року «Укргідроенерго» сплатило у повному обсязі свої зобов'язання в бюджети всіх рівнів - 2 845,2 млн грн, в тому числі дивідендів на державну частку акцій - 966,8 млн грн.

«Аналіз фінансових показників ЗАТ «Укргідроенерго» за останні роки підтверджує стабільний фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку підприємства» - додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВРУ затвердив стратегію розвитку «Укргідроенерго» і підтримав необхідність розвитку балансувальних потужностей української гідроенергетики. Також повідомлялося, що в Кабінеті Міністрів серйозно обговорюють ідею перепідпорядкування «Укргідроенерго» від Міністерства енергетики безпосередньо уряду.