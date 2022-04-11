«Укргазбанк» продасть активи на аукціоні OpenMarket повторно

ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» вдруге виставляє майно і активи на аукціоні OpenMarket. Фінансова установа готова продати активів на 367 мільйонів гривень.

За інформацією пресслужби OpenMarket, середнє зниження вартості активів становить 25%. Лоти будуть продавати за методом покрокового зменшення початкової ціни і подальшого подання цінових пропозицій.

Відзначається, що 85 повторних аукціонів заплановані на 22 і 23 липня. Об'єкти будуть продані в 13 областях країни. Найдорожчим лотом є нежитлові приміщення і будівлі в Харкові - 59,46 млн гривень.

Нагадаємо, раніше в Держгеонадрах повідомляли, що вже виставлено на аукціон рекордну кількість лотів - понад 130.