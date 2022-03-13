«Укргазбанк» підлягає приватизації - НБУ

Фонд державного майна виставив «Укргазбанк» на приватизацію. Укладення угоди відбудеться після того, як Національний банк України закінчить працювати над всією необхідною документацією.

Цю тему недавно для ЗМІ прокоментував сам глава НБУ Кирило Шевченко. Він вказав, що банк швидше за все будуть приватизувати частково.

«Зараз «Укргазбанк» працює з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) і є державним банком, найбільш близьким до часткової приватизації», - йдеться в повідомленні чиновника.

Поки що усі сторони обговорюють між собою технічні аспекти питання про приватизацію «Укргазбанку». Також глава НБУ уточнив, що аналогічна доля незабаром може очікувати і на активи «Ощадбанку».

Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна виставив на порталі Prozorro оголошення про продаж частини приміщень заводу «Арсенал». Зокрема, тих, які розташовані в Печерському районі Києва - загальною площею більше ніж 5000 квадратних метрів.

Йдеться про перший поверх виробничих майстерень на 3,3 тисячі «квадратів» і підвальне приміщення на понад 1900 квадратів в одному з виробничих корпусів заводу на вулиці Московській, 8.