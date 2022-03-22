«Укренерго» провело аукціон не страхування

В системі електронних держзакупівель ProZorro з'явилося повідомлення про проведення аукціону на страхові послуги. Аукціон організувало підприємство "Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго". За даними, вартість послуг - 1,8 млн гривень.

Найменша цінова пропозиція була у СК "Інтерекспрес" - 332,9 тис. грн. У зв'язку з цим організатор торгів просить компанію до 29 жовтня обґрунтувати аномально низьку ціну. У ProZorro також зазначається, що у відповіді на запит учасника організатором торгів зазначається: "Бюджет закупівлі в розмірі 1,8 млн грн без ПДВ передбачено для страхування 18 осіб, в тому числі чотири людини - працівники НЕК "Укренерго" і 14 осіб - члени сімей працівників НЕК "Укренерго".

В тендері також брали участь СК "Нафтагазстрах" з пропозицією 333 тис. грн, "Крона" - 630 тис. грн. "Укренерго" об'єднує вісім регіональних електроенергетичних систем: Дніпровську, Донбаську, Західну, Кримську, Південну, Південно-Західну, Північну і Центральну. "Укренерго" експлуатує магістральні і міждержавні лінії електропередачі, а також здійснює централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.

НЕК є державним підприємством, яке знаходиться в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.