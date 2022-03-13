«Укренерго» винне майже 30 млрд гривень за зелену електроенергію

09:53 19 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними, які надало ГМ «Державний покупець», станом на 16 жовтня обсяг виплат по «зеленому тарифу» становить трохи більше як 15 млрд грн. Також є цифра в процентному співвідношенні - це трохи більше ніж 36% рівня розрахунків.

Тим часом за вересень місяць рівень розрахунків склав 43%, за серпень, липень і червень - 100, 4 і 3,5% відповідно. У травні і квітні показник становив лише 5%, в березні - 47, в лютому і січні - по 100%.

Всі кошти, яких бракує на передачу електроенергії ГМ «ДП», має покривати «Укренерго».

Раніше повідомлялося про те, що «Гарантований покупець» в боргах - вже більше 30 млрд гривень. Дані станом на 16.10.2020 р. показують, що «Гарантований покупець» - єдиний покупець так званої зеленої енергії - в боргах перед ВДЕ (виробниками електроенергії з поновлюваних джерел), а також перед «Енергоатомом» і «Укргідроенерго». Цифри вражають - 23,1 млрд грн і близько 7 млрд грн.

Також стало відомо про те, що обленерго підвищує тарифи на 25%.