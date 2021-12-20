15:17 23 листопад Київ, Україна

Укрексімбанк не зміг продати майно "Заводу напівпровідників". Торги мали проходити на майданчику Open Market. І були скасовані через відсутність учасників.

У установи є проблемні кредити у банку. Саме для погашення заборгованості підприємство виставило на аукціон майно, що знаходиться у м. Кропивницький.

Із запропонованого були: земельна ділянка, нежитлові приміщення та акції підприємства. Це майно планувалося продати за загальною сумою понад 10 мільярдів (10,7 млрд) гривень. Адже саме такий борг має завод.



Також відомо, що раніше "Укрексімбанк" продавав майно "Заводу напівпровідників", розташоване у Запоріжжі загальною вартістю пів мільярда (491,1 млн) грн. Аукціон не вдалось провести з першого разу. Надалі вартість продукції зменшили майже до 330 мільйонів (328,9 млн) грн. Майно було викуплено ТОВ «Промактив Груп» та ТОВ «Металоресурс».