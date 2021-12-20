«Укравтодор» відремонтує дорогу на кордоні з РФ

11:48 16 листопад Київ, Україна

Переможцем торгів став турецький будівельний підрядник ТОВ " Онур Конструкціон Інтернешнл". Він має провести капітальний ремонт на трасі Т-13-02, яка проходить Контрольно-пропускний пункт « Танюшівка » – Старобільськ – Бахмут. Вартість робіт становитиме 1,53 мільярда гривень.

Зазначається, що ціна будівельних робіт на аукціоні знизилася лише на 3% від стартової. Однак у цей самий час реальна ринкова вартість набагато нижча за заявлену переможцем торгів.

Наприклад, малозернистий та крупнозернистий асфальт типу А марки 1 на бітумах БНД замовлений по 3645 та 3612 гривень за тонну. Тільки в моніторингу самого Укравтодору ця вартість не повинна перевищувати 3132 гривні.

Те саме стосується і щебенево-мастичної суміші. Ціна, яку пропонує « Онур », становить 4333 гривні за тонну, у той самий час у моніторингу « Укравтодору » для Луганської області вона вказана менше ніж 4 тисячі за тонну.