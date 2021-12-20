«Укравтодор» відремонтує дорогу на кордоні з РФ

Переможцем торгів став турецький будівельний підрядник ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". Він має провести капітальний ремонт на трасі Т-13-02, яка проходить Контрольно-пропускний пункт « Танюшівка » – Старобільськ – Бахмут. Вартість робіт становитиме 1,53 мільярда гривень.
Зазначається, що ціна будівельних робіт на аукціоні знизилася лише на 3% від стартової. Однак у цей самий час реальна ринкова вартість набагато нижча за заявлену переможцем торгів.
Наприклад, малозернистий та крупнозернистий асфальт типу А марки 1 на бітумах БНД замовлений по 3645 та 3612 гривень за тонну. Тільки в моніторингу самого Укравтодору ця вартість не повинна перевищувати 3132 гривні.
Те саме стосується і щебенево-мастичної суміші. Ціна, яку пропонує «Онур», становить 4333 гривні за тонну, у той самий час у моніторингу «Укравтодору» для Луганської області вона вказана менше ніж 4 тисячі за тонну.
У результаті прокуратура та поліція порушили кримінальну справу. Передбачається, що співробітники САД Луганщини з метою отримати відкат у розмірі 10% завдяки укладеним договорам здійснили незаконну угоду з керівництвом «Автомагістраль-Південь», «Ростдорбуд» та «Онур Конструкціон Інтернешнл». Згідно з версією правоохоронців, попередньо змовившись, компанії виключили конкуренцію, не давши таким чином взяти чесну участь у торгах іншим підприємствам.
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