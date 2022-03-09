Українську IT-компанію купили за кілька мільйонів доларів

Українська IT-компанія Archer Software оголосила про угоду з американською компанією Cprime. Про це повідомляється на сайті компанії. Сума угоди не розголошується, але як уточнює видання Ain, «за оцінками експертів, 100% компанію могли оцінити в 5-8 млн доларів».

Але цифра може варіюватися в обидва боки, виходячи з внутрішньої ситуації в бізнесі під впливом COVID і узгоджених сторонами умов угоди, - йдеться в повідомленні.

Cprime - це американська компанія, яка з 2014 року входить до групи Alten Group, яка займається IT-розробкою, мережевими технологіями та IT-консультаціями, а сукупний штат її компаній - 37200 співробітників, при обороті у 2,6 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що в Україні реалізують IT-проєкт на $ 1 млрд. У Херсонській області дата-центр потужністю до 500 МВт для зберігання, обробки даних і 3D-рендеринга.