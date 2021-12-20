Українську економіку рятує великий бізнес

Великий бізнес продовжує рятувати економіку країни. Податкові надходження - кит, на якому тримається система, дозволяє економіці функціонувати попри різкі обмеження в зв'язку з пандемією. У 2020 році план щодо наповнення бюджету податками був виконаний.

На території держави поки налічується 1600 великих платників податків. Такі компанії, які платять щорічно понад 1,5 мільйона євро. Найбільшим платником податків в Україні визнаний "Нафтогаз". Газовий монополіст у 2020 році сплатив до бюджету 101,9 мільярда гривень.

Підприємства "Метінвесту" перерахували в минулому році до бюджетів 4,7 мільярда гривень прибуткового податку. У 2020 році бюджети всіх рівнів отримали 113 мільйонів гривень. Кривий Ріг отримав 78 мільйонів гривень.

Раніше ASPI news повідомляло, що платформа Опендатабот повідомила суму сплачених ФОПами податків в 2020 році. За рік ФОПи заробили для країни 27,6 мільярда. Це на 10% більше, ніж в 2019 році.