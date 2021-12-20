Український уряд підтримає бізнес

13:53 24 липень Київ, Україна

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що уряд країни готовий підтримувати бізнес. При цьому мова йде і про вітчизняний, і про іноземне бізнесі - головне підтримати економіку країни. Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков під час церемонії закладки капсули з нагоди старту будівництва нового виробництва ТОВ «Костал Україна» в селищі Дударків (Бориспільський район, Київська область), повідомляє прес служба парламенту.

Разумков зазначив, що пріоритети національної економіки в період пандемії стали дійсно ключовими для України і багатьох країн світу. Спікер нагадав, що в лютому цього року під час регіональної поїздки в Київську область він відвідував завод «Костал Україна» в Переяславі.

«Тоді ви говорили про бажання і можливості залучення інвестицій в Україну для будівництва другого заводу. І сьогодні я радий бути гостем на цьому важливому для області заході », - зазначив Голова ВР.

Він підкреслив, що боротьба за інвестора - це один з важливих питань, що сьогодні буде стояти перед різними органами державної влади. «Це можливість створення робочих місць і розвитку економіки. І Верховна Рада вже сьогодні приймає закони про підтримку бізнесу і створення додаткових умов, які допоможуть залучати міжнародні та внутрішні інвестиції », - зазначив голова парламенту.

Разумков підкреслив, що 39 млн євро і 900 нових робочих місць - це дуже серйозний крок, особливо в умовах кризи і боротьби з пандемією. «Сподіваюся, що це будуть партнерські відносини, з одного боку допоможуть Київської області, а з іншого - інвестор буде бачити підтримку від КОДА. Парламент же завжди готовий допомагати «білому», «чистому» бізнесу - як українському, так і іноземної - який допомагатиме розвиватися України », - зазначив голова ВР.

2006 року компанія «Костал Україна» відкрила свій перший завод з виробництва автомобільної електроніки і комплектуючих в місті Переяслав Київської області. У зв'язку з необхідністю розширення виробництва, ТОВ «Костал Україна» починає будівництво нового заводу з виготовлення мехатронних виробів. Завод має запрацювати в квітні 2021 року.