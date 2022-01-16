Українським виробникам фруктів відкриються 28 країн світу

19:54 13 січень Київ, Україна

Українська компанія USPA FRUIT залучить до співпраці понад 30 нових виробників фруктів та ягід з усієї території України, а їхня продукція поставлятиметься на ринки 28 країн світу!



З метою збільшення обсягів виробництва фруктів та ягід експортної якості та збільшення обсягів їхнього експорту, за підтримки Програми USAID АГРО, USPA FRUIT реалізує власний агроконсалтинговий проєкт, в рамках якого досвідчені агроконсультанти USPA FRUIT допоможуть виробникам-партнерам підвищити якість продукції, що вирощується, з метою збільшення можливостей для експорту.



Агроконсультанти USPA FRUIT забезпечують коригування або розробку технологічної карти вирощування яблук, черешні та лохини, контролюють дотримання рекомендацій з вирощування, консультують персонал виробника щодо правильності та своєчасності здійснення технологічних операцій для досягнення експортної якості врожаю, а також підготовки до зберігання з гарантованим продажем на полицях світових супермаркетів.



Приєднатися до участі в агроконсалтинговому проєкті USPA FRUIT та постачати свою продукцію на експорт може будь-який виробник яблук, черешні та лохини на території України, готовий дотримуватися рекомендацій консультантів та експортних сортів фруктів та ягід.



Проєкт діє протягом 2-х сезонів вирощування та прагне забезпечити збільшення обсягів виробництва продукції сталої експортної якості та підвищення обізнаності виробників у застосуванні технологічних рішень для покращення якості продукції. USPA FRUIT запрошує виробників приєднатися до проєкту та гарантувати експорт продукції!