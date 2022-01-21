Український стартап випустить африканську колекцію NFT-марок

09:05 21 січень Київ, Україна





У колекцію входять три марки NFT, де зображені традиційні африканські маски. Наприклад, маску Zamble використовує народ гуро у сімейних ритуалах. Ця маска уособлює фантастичну тварину, що поєднує антилопу та леопарда.



Також у колекції буде одна історична марка "Слон", яка буде доступна у трьох номіналах. Вона була першою поштовою маркою Кот-д'Івуару як незалежної країни. Український стартап STAMPSDAQ випустить африканську колекцію NFT-марок разом із поштою Кот-д'Івуару у Західній Африці.У колекцію входять три марки NFT, де зображені традиційні африканські маски. Наприклад, маску Zamble використовує народ гуро у сімейних ритуалах. Ця маска уособлює фантастичну тварину, що поєднує антилопу та леопарда.Також у колекції буде одна історична марка "Слон", яка буде доступна у трьох номіналах. Вона була першою поштовою маркою Кот-д'Івуару як незалежної країни.

Колекція вийде 1 лютого на торговому майданчику STAMPSDAQ, де при покупці потрібно авторизуватися за допомогою криптогаманця.



Там можна буде придбати NFT-марки, як поширені, так і рідкісні. Зокрема, «звичайних» буде 10 тисяч штук, рідкісних – тисяча, суперрідкісних – 100, ультрарідкісних – 10 та одна унікальна, кажуть у пресслужбі стартапу.



Там також додають, що STAMPSDAQ працює на блокчейні Polygon та гарантує високий рівень безпеки цифрових активів.



STAMPSDAQ – українсько-естонський стартап, який працює над створенням блокчейн системи цифрової філателії та мистецтва. На їхньому торговому майданчику можна купити, продати та обміняти авторизовані поштові марки та твори мистецтва за допомогою цифрових активів NFT.



Наприкінці травня 2021 року стало відомо, що пошта Австрії випустить поштові марки, прив'язані до токенів. Їх використовують для позначення фізичних поштових відправлень, у той самий час кожна марка зберігається на блокчейні і може бути частиною цифрової філателістичної колекції.