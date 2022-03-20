Український стартап зібрав інвестицій на пів мільйона доларів

Українські стартапи користуються популярністю у іноземних інвесторів! Підтвердженням цієї істини стало залучення 500 тисяч доларів проєктом SpaceTech-стартап Promin Aerospace. Мета українського стартапу - споруда найменшої орбітальної ракети. Згодом стартап також планує вийти на ринок двигунів для надлегких ракет.

Інновація компанії - унікальний двигун, який під час польоту спалює твердий паливний стрижень, що служить корпусом ракети. Рівномірна пульсація двигуна дозволяє вибудовувати точну траєкторію польоту. Двигун створюється за допомогою адитивних технологій, а вага ракети при цьому складе від 100 до 500 кг. Розробкою займається своя команда інженерів з залученням експертів з головних технічних ВНЗ України.

За словами розробників, технологія Promin Aerospace в десятки разів дешевша за всі представлені на ринку альтернативи. Запуск на суборбіту і орбіту обійдеться в суму до $200 тисяч. Ключовими замовниками можуть стати міжнародні корпорації, для яких Promin Aerospace буде виводити на орбіту телекомунікаційні супутники, супутники зйомки поверхні Землі і т.д.

«Партнерство з QPDigital - важливий етап розвитку нашого проєкту. Ми сподіваємося закріпитися на ринку SpaceTech, а експертиза фонду допоможе нам масштабувати виробництво і правильно реалізувати маркетингову стратегію. Наш продукт у багато разів знизить витрати на виведення ракети в космос для корпоративного сектора», - каже Міша Рудоминський, Сo-founder і CEO Promin Aerospace.

«Доступність космосу - давня мрія людства. Завдяки Promin Aerospace стане можливим запуск космічної ракети практично з будь-якої точки планети, швидше і дешевше наявних аналогів. Це дозволить демократизувати доступ до цього ринку для невеликих компаній і звичайних людей. Ми будемо раді допомогти команді Promin Aerospace досягти цієї мети» - коментує Денис Вальвачев, CEO і керуючий партнер QPDigital.

Крім того, двигун становить інтерес і для дослідників - він знизить навантаження на бюджет наукових інститутів, яким необхідно запускати супутники для підтвердження експериментальних гіпотез. Перший комерційний запуск Promin Aerospace планується через 1,5 року.