Український стартап зібрав інвестицій на пів мільйона доларів

Українські стартапи користуються популярністю у іноземних інвесторів! Підтвердженням цієї істини стало залучення 500 тисяч доларів проєктом SpaceTech-стартап Promin Aerospace. Мета українського стартапу - споруда найменшої орбітальної ракети. Згодом стартап також планує вийти на ринок двигунів для надлегких ракет.
Інновація компанії - унікальний двигун, який під час польоту спалює твердий паливний стрижень, що служить корпусом ракети. Рівномірна пульсація двигуна дозволяє вибудовувати точну траєкторію польоту. Двигун створюється за допомогою адитивних технологій, а вага ракети при цьому складе від 100 до 500 кг. Розробкою займається своя команда інженерів з залученням експертів з головних технічних ВНЗ України.
За словами розробників, технологія Promin Aerospace в десятки разів дешевша за всі представлені на ринку альтернативи. Запуск на суборбіту і орбіту обійдеться в суму до $200 тисяч. Ключовими замовниками можуть стати міжнародні корпорації, для яких Promin Aerospace буде виводити на орбіту телекомунікаційні супутники, супутники зйомки поверхні Землі і т.д.
Крім того, двигун становить інтерес і для дослідників - він знизить навантаження на бюджет наукових інститутів, яким необхідно запускати супутники для підтвердження експериментальних гіпотез. Перший комерційний запуск Promin Aerospace планується через 1,5 року.
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