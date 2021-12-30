Український стартап Headway потрапив до топ-3 освітніх програм у США

18:07 30 грудень Київ, Україна





Headway також потрапив до п'ятірки освітніх програм App Store, що мають найбільший дохід.



У Headway кажуть, що їхня програма завантажила понад 9 млн яловік зі 140 країн світу. Щомісяця додаток завантажують близько 300-500 тис. Український стартап Headway, у якому зібрані стислі конспекти нон-фікшн* книг, увійшов до топ-3 найпопулярніших освітніх програм App Store серед користувачів у США Headway також потрапив до п'ятірки освітніх програм App Store, що мають найбільший дохід.У Headway кажуть, що їхня програма завантажила понад 9 млн яловік зі 140 країн світу. Щомісяця додаток завантажують близько 300-500 тис.

людина з різних країн.

Headway – це український освітній стартап, запущений у 2019 році. У ньому зібрано близько тисячі коротких конспектів з нон-фікшн книг, а також понад 13 тисяч карток із інсайтами із цих творів.



*Нон-фікшн – термін, що позначає всі твори нехудожньої, прикладної літератури. Твори категорії нон-фікшн засновані не так на вигадці, але в фактах.