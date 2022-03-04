Український «Сентравіс» поставить компанії Akrapovič труби для вихлопних систем

Українське підприємство Сентравіс Продакшн Юкрейн (Centravis) займається виробництвом безшовних нержавіючих труб, які використовуються в машинобудуванні, нафтогазовій і авіабудівній промисловості, енергетиці. Як повідомили на сайті цієї компанії, компанія «Сентравіс», один з найбільших в Європі постачальників нержавіючих труб, виграла контракт на поставку понад 3,3 тис. м безшовних труб з нержавіючої сталі для вихлопних систем преміумкласу словенській компанії Akrapovič.

«Це важлива віха для автомобільного бізнесу, і ми сподіваємося побачити більше аналогічних можливостей на ринку, де Centravis має всі можливості для підтримки свого розвитку», - прокоментував Марчін Бозек, менеджер з продажу «Сентравіс».

Akrapovič - виробник вихлопних систем преміумкласу для мотоциклів і високопродуктивних автомобілів. Компанія продає свою продукцію більш ніж у вісімдесяти країнах.

Як повідомляв GMK Center, до складу якого входить компанія, раніше «Сентравіс» вже отримував замовлення від німецької компанії PMI на виготовлення випускних систем для виробника вихлопних систем класу «преміум» для мотоциклів і високопродуктивних автомобілів в ЄС - Akrapovic.

За підсумками 2020 року, «Сентравіс» скоротив виробництво безшовних труб з нержавіючої сталі на 9,3%, до 19,5 тис. т, в порівнянні з попереднім роком. За рік обсяг продажів компанії склав 19,8 тис. т.

Підприємство виробляє більше ніж 1000 типорозмірів труб із понад 100 видів корозійностійких і жароміцних марок сталі. Серед клієнтів компанії - Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen.