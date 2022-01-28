Український Медіа Холдинг віддали в управління збитковій компанії

За підсумками проведеного Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конкурсу на право управління активами Українського Медіа Холдингу (УМХ) переможцем стало ТОВ "1 + 1 Інтернет". Таку новину опублікували 11 вересня на сайті АРМА.

"Переможець відбору запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, в тому числі найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до Державного бюджету в розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до Держбюджету в сумі майже 8 млн грн щомісяця. Зате пропозиції інших учасників були в кілька разів меншими", - йдеться в повідомленні.

Надалі повинна бути проведена оцінка активів і укладено договір про управління між АРМА і ТОВ "1 + 1 Інтернет". Крім того, в цьому випадку керуючому необхідно також узгодження Антимонопольного комітету на предмет допустимої концентрації активів.

З протоколу засідання комітету АРМА слідує, що "1 + 1 Інтернет" збиткове підприємство з величезною кредиторською заборгованістю і не може забезпечити виплати в бюджет.

В УМХ вважають рішення АРМА за результатами конкурсу незаконним і будуть його оскаржувати в установленому законом порядку.

Нагадаємо, одна з умов конкурсу - наявність у компанії згоди власника на управління активами. Згідно з протоколом конкурсної комісії, опублікованому на офіційному сайті АРМА, компанія, яку визнали переможцем, такої згоди не мала. Більш того, як повідомили представники акціонера УМХ, за згодою ніхто з "1 + 1 Інтернет" не звертався.