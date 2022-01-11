Український гарант продовольчої безпеки має 197 млн ​​збитку

11:58 30 квітень Київ, Україна

Акціонерне товариство "Аграрний Фонд", яке створювалося Кабміном як гарант продовольчої безпеки України, знаходиться в збитковому стані. Основним завданням "Агрофонду" є формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників і вплив на ситуацію на аграрному ринку.

Але яка продовольча безпека чекає Україну при збитковому гаранті?

За підсумками 2020 акціонерне товариство "Аграрний Фонд" отримало чистий збиток у розмірі 197 млн грн. Про це свідчить зведений звіт про виконання показників річного фінансового плану компанії.

Финансовые результаты акционерного общества

За результатами 2019 товариство отримало чистий збиток на суму 3,9 млрд грн, а в 2018 році збиток склав 27,6 млн грн. У минулому році чистий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках склав 2,2 млрд грн проти запланованих 5,5 млрд грн. Тобто виконання фінплану становить 39,9%. Загальна сума заборгованості АТ "Аграрний Фонд" перед різними партнерами становить 156,5 млн грн.

Як повідомили в АТ, збиток за минулий рік визначено негативним фінансовим результатом, сформованим за I квартал 2020 року на суму 206,7 млн грн. Відповідні заборгованості привели до дефіциту обігових коштів, що негативно вплинуло на комерційну активність "Агрофонду".

Середня чисельність працівників у 2020 році склала 218 осіб. Середня заробітна плата керівника становила 198,5 тис. грн, з яких посадовий оклад - 173,4 тис. грн.

З травня 2020 року акціонерним товариством керує в.о. голови правління Богдан Банчук.