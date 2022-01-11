Український гарант продовольчої безпеки має 197 млн ​​збитку

11:58 30 квітень Київ, Україна

Акціонерне товариство "Аграрний Фонд", яке створювалося Кабміном як гарант продовольчої безпеки України, знаходиться в збитковому стані. Основним завданням "Агрофонду" є формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників і вплив на ситуацію на аграрному ринку.

Але яка продовольча безпека чекає Україну при збитковому гаранті?

За підсумками 2020 акціонерне товариство "Аграрний Фонд" отримало чистий збиток у розмірі 197 млн грн. Про це свідчить зведений звіт про виконання показників річного фінансового плану компанії.

За результатами 2019 товариство отримало чистий збиток на суму 3,9 млрд грн, а в 2018 році збиток склав 27,6 млн грн. У минулому році чистий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках склав 2,2 млрд грн проти запланованих 5,5 млрд грн. Тобто виконання фінплану становить 39,9%. Загальна сума заборгованості АТ "Аграрний Фонд" перед різними партнерами становить 156,5 млн грн.

Як повідомили в АТ, збиток за минулий рік визначено негативним фінансовим результатом, сформованим за I квартал 2020 року на суму 206,7 млн грн. Відповідні заборгованості привели до дефіциту обігових коштів, що негативно вплинуло на комерційну активність "Агрофонду".

Середня чисельність працівників у 2020 році склала 218 осіб. Середня заробітна плата керівника становила 198,5 тис. грн, з яких посадовий оклад - 173,4 тис. грн.

З травня 2020 року акціонерним товариством керує в.о. голови правління Богдан Банчук.