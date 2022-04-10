Український бюджет отримав від бізнесменів Херсонщини понад 1 млрд гривень податку

Пресслужба ДПС у Херсонській області опублікувала звіт про оплату податків в регіоні. Відповідно до зведення, українськими бізнесменами Херсонщини було сплачено понад 1,08 млрд гривень. Гроші за податок на додану вартість перераховані в український держбюджет.

Нинішні показники надходжень податку на додану вартість перевищили минулорічні на 343 500 000 гривень і займають друге місце з найбільших часток серед надходжень податків і зборів до Державного бюджету.

Забезпечити стабільне надходження ПДВ вдалося завдяки ефективному адмініструванню податку на додану вартість, якісній аналітичній роботі у сфері запобігання та руйнування схем мінімізації.

Варто також додати, що введення новацій в сфері адміністрування ПДВ зменшує можливості для маніпуляцій з цим податком і робить процес відшкодування більш прозорим і автоматичним.