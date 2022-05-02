Віталій Хомутиннік продав акції JKX Oil&Gas

Бізнесмен Віталій Хомутиннік продав 19,97% акцій нафтогазової компанії JKX Oil&Gas з активами в Україні та Росії Bridgewater Holdings Corp (Сейшельські о-ви), кінцевим бенефіціаром якої виступає Олександр Шнир, повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі в п'ятницю.

Шнир в кінці "нульових" очолював департаменти продажів і трейдингу в Альфа-Банку (Київ) та інвестиційної компанії "Конкорд Капітал" (Київ), пізніше працював в Фінбанку (Київ). Як повідомлялося, в 2019 році JKX отримала $22,21 млн чистого прибутку, що на 45,6% краще за показник 2018 року. Підвищення прибутковості пов'язане зі збільшенням виторгу на 9,6% - до $101,74 млн, незважаючи на зниження ціни на газ на 33% в Україні і розформування резервів з податкових спорів.

JKX Oil&Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. Належна JKX "Полтавська газонафтова компанія" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток і однією - на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.

Найбільшим акціонером JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій.