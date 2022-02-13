Український бізнес чекає курс в 29 гривень

09:56 23 вересень Київ, Україна

Європейська бізнес-асоціація провела прогноз роботи бізнесу. В рамках дослідження Global Outlook провели аналіз багатьох факторів і сфер роботи. Зокрема, світовий бізнес планує провести 2021 рік з доларовим курсом у 29 гривень.

Крім того, бізнес вимагає проведення судової реформи. На другому місці - боротьба з корупцією. На третьому - необхідність стабільності в політичній площині та хороше управління.

Фото: Прогноз на 2021 год – бизнесу нужен стабильный доллар в 20 гривен

60% опитаних представників компаній мають позитивні очікування щодо зростання бізнесу в наступному році. Торік таких було 77%, 2018 - 75%.

Протягом осені курс валют буде в коридорі 27-29 грн/дол. Ситуація буде залежати від розгортання 2-ї хвилі пандемії та впровадження жорсткого карантину, розповів економіст Олексій Кущ.

Фото: Прогноз на 2021 год – бизнесу нужен стабильный доллар в 20 гривен

За його словами, сьогодні на знецінення гривні впливає бюджетний фактор.

"Макроекономічних причин, які б свідчили, що курс гривні повинен обвалитися, немає. Через кризу дійсно скоротився експорт. Водночас імпорт впав ще більше. Тобто динаміка торгового балансу стала кращою. На 10-15% скоротилися перекази від трудових мігрантів - недоотримали приблизно 1000000000 доларів. Однак негативні чинники компенсуються дешевими енергоресурсами. Плюс є кредитна підписка від МВФ, Світового банку, Євросоюзу. З іншого боку, під приводом програми "Велике будівництво" уряд планує "закатати в асфальт" приблизно 4 мільярди доларів. З них половина суми піде на покупку імпортного бітуму, щебеню, дорожньої техніки", - пояснює Кущ.