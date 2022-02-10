Український бізнес залучать до держприватизації

13:44 21 вересень Київ, Україна

Фонд державного майна України (ФДМУ) і Торгово-промислова палата України уклали Меморандум про співпрацю, з метою залучення інвестицій в економіку України, повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Фонд держмайна і його регіональні відділення давно ефективно співпрацюють з системою ТПП України. Тепер, коли серед загальних завдань є і реалізація державної приватизаційної політики, наша взаємодія має бути ще більш предметною, ще тіснішою», - заявив глава ФДМУ Дмитро Сенниченко під час підписання Меморандуму.

Він також зазначив, що Фонд чекає від бізнесу ініціативності щодо тих об'єктів, які бізнес хотів би приватизувати. При цьому голова Фонду держмайна акцентував увагу на важливості державного відповідального підходу.

Відповідно до укладеного Меморандуму, сторони домовилися, зокрема, про спільну роботу по маркетуванню об'єктів приватизації, що дозволить залучити компетентних інвесторів, для перетворення недійсних активів на дієві і для створення нових високотехнологічних робочих місць.