Український бізнес запропонував свою схему роботи

Кабінет Міністрів і Верховна Рада отримали від Ради бізнесу України пропозицію по боротьбі з коронакризою і епідемією. В умовах і пропозиціях розроблена схема, що дозволяє бізнесу зазнати мінімальних збитків від того, що відбувається.
Представники бізнесу закликають Кабінет Міністрів і Парламент розглянути і врахувати надані пропозиції, фахівці УРБ готові взяти участь в обговоренні зазначених заходів та надати допомогу в їхній реалізації.
Про це йдеться в повідомленні ради.
Представники бізнесу закликають Кабінет Міністрів і Парламент розглянути і врахувати надані пропозиції, фахівці УРБ готові взяти участь в обговоренні зазначених заходів та надати допомогу в їхній реалізації.
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