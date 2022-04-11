Український бізнес запропонував свою схему роботи

Кабінет Міністрів і Верховна Рада отримали від Ради бізнесу України пропозицію по боротьбі з коронакризою і епідемією. В умовах і пропозиціях розроблена схема, що дозволяє бізнесу зазнати мінімальних збитків від того, що відбувається.

Представники бізнесу закликають Кабінет Міністрів і Парламент розглянути і врахувати надані пропозиції, фахівці УРБ готові взяти участь в обговоренні зазначених заходів та надати допомогу в їхній реалізації.

Про це йдеться в повідомленні ради.

«Представники Української ради бізнесу і експерти аналітичних центрів, з урахуванням думок провідних фахівців-практиків з медичних питань, проаналізували ситуацію, яка склалася з розповсюдженням епідемії в Україні, і відзначають, що «карантин вихідного дня» не допоможе впоратися зі значним ростом активних випадків. В цей час спостерігається такий рівень зростання кількості хворих, який за 3-4 тижні призведе до перевантаження лікарень і неможливості забезпечити нових хворих усім необхідним», - відзначили в раді.

Представники бізнесу закликають Кабінет Міністрів і Парламент розглянути і врахувати надані пропозиції, фахівці УРБ готові взяти участь в обговоренні зазначених заходів та надати допомогу в їхній реалізації.