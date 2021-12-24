Український бізнес підніме зарплати - НБУ

Дані національного банку України за перші три місяці 2021 року свідчать про намір українських компаній підняти зарплату співробітникам. Прогноз, складений регулятором, говорить про те, що понад 62% українських бізнесменів планують підвищення виплат. Ще 35% обіцяють зберегти зарплати на тому ж рівні, 2% - знизити виплати своїм працівникам.

У повідомленні вказується, що підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається третій квартал поспіль. Баланс відповідей становить 60,6% (у IV кварталі 2020 року - 58,9%).

У той самий час шостий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 1,9% (в IV кварталі 2020 року - "мінус" 9,9%).