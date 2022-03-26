Український бізнес не може вийти з кризи

Український бізнес все ще не вийшов з кризи. Про це свідчать дані різних рейтингів і рівень ділової активності підприємств.

Після декількох місяців позитивної динаміки настрої українського бізнесу знову погіршилися. У жовтні індекс ділової активності знизився з 49,4 до 47,8 пункту. Значення нижче 50 означає, що переважають песимістичні настрої.

Бізнес очікує зменшення кількості працівників на своїх підприємствах, найбільше - у сфері будівництва. Про це повідомив Національний банк, який розраховує індекс на основі опитувань підприємств.

Одним з головних негативних чинників для бізнесу називають зростання захворюваності COVID-19. Тому свої оцінки істотно погіршили підприємства сфери послуг і будівництва. В інших секторах ситуація трохи краща. Наприклад, промисловість, незважаючи на зниження обсягів виробництва, очікує зростання експортних замовлень. Хоча і в цій сфері загальні оцінки нижчі рівноважного рівня.

Єдиний сектор, де переважає оптимізм - торгівля.

Нагадаємо, під час жорсткого карантину третина малих підприємців втратили більше ніж 50% доходів. Щоб досягти попередніх темпів розвитку, 38% підприємців знадобиться один рік, 25% - два і більше років.