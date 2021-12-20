Український бізнес знайшов причину в зупинці розвитку

11:17 11 серпень Київ, Україна

Бізнес в Україні позначив факти, які заважають розвитку. Основним фактором став низький споживчий попит. Така ситуація на ринку склалася вперше за останні 10 років - про це свідчать 45% опитаних в рамках дослідження НБУ «Ділові очікування підприємств України за II квартал 2020».

При цьому фактор дорогої сировини і матеріалів, який довгий час був бар'єром номер один, став лише четвертим за значенням - 30% відповідей.

Факторами 2 і 3 в II кварталі 2020 го бізнес назвав брак оборотних коштів (33,9% відповідей) та занадто високі ціни на енергоносії (31,3%).

Остання відповідь виглядає дещо дивно - саме в цей період на європейському ринку нафти і газу склалися мінімальні ціни на тлі скорочення глобального попиту. Цілком ймовірно, що високі ціни на енергоносії в Україні склалися за монопольне становище постачальників. Таким чином, можна тримати ціни на природний газ і моторне паливо на високому рівні, незалежно від цінових коливань на зовнішніх майданчиках.