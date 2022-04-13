Український бізнес хоче торговельну угоду з ЄС

Опитування українського бізнесу, проведене Ukrainian Business & Trade Association на замовлення уряду, показало, що більшість українських компаній зацікавлені в перегляді торгової частини Угоди про асоціацію з ЄС. Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив директор брюссельського офісу Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицький.

"Більше ніж 65% опитаних українських компаній зацікавлені в перегляді умов торгівлі з ЄС. При цьому бізнес цікавиться переглядом як з наступальною метою - заради поліпшення доступу на європейський ринок, так і із захисною - заради захисту від недобросовісної конкуренції", - заявив він.

За словами Назара Бобицького, крім скасування тарифних квот, бізнес цікавиться питаннями рівної конкуренції в сфері торговельних перевезень між українськими та європейськими перевізниками.