Український бізнес хоче торговельну угоду з ЄС
19:00 19 листопада Київ, Україна
Опитування українського бізнесу, проведене Ukrainian Business & Trade Association на замовлення уряду, показало, що більшість українських компаній зацікавлені в перегляді торгової частини Угоди про асоціацію з ЄС. Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив директор брюссельського офісу Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицький.
"Більше ніж 65% опитаних українських компаній зацікавлені в перегляді умов торгівлі з ЄС. При цьому бізнес цікавиться переглядом як з наступальною метою - заради поліпшення доступу на європейський ринок, так і із захисною - заради захисту від недобросовісної конкуренції", - заявив він.
За словами Назара Бобицького, крім скасування тарифних квот, бізнес цікавиться питаннями рівної конкуренції в сфері торговельних перевезень між українськими та європейськими перевізниками.
"Бізнес також турбується щодо модернізації системи торговельного захисту в ЄС. Вони не порушують принципів, закладених в правилах СОТ або Угоді про асоціацію, але по факту діють на руку європейським виробникам. Це змушує бізнес говорити, що і Україна повинна використовувати аналогічні принципи", - додав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі