Український бізнес бере гроші в «Ощадбанку»

Малий і середній бізнес в Україні охоче бере кредити в державній структурі «Ощадбанк». Близько 80% всіх позичених банком коштів йде саме на підписання договорів з бізнес-клієнтами.

З початку року державний «Ощадбанк» прокредитував клієнтів ММСБ на суму 2,2 млрд гривень: найбільше позик банк видав аграріям, а також підприємцям, задіяним в сфері торгівлі, будівництва та транспорту, передає Banker.ua з посиланням на дані пресслужби фінустанови.

За весь час роботи з мікро-, малим і середнім бізнесом «Ощад» позичив підприємцям понад 6,5 млрд гривень: лише в січні-квітні клієнти ММСБ отримали позик на суму 2,2 млрд гривень. Так, з початку поточного року «Ощадбанк» видав малому і середньому бізнесу 1305 кредитів: найбільша кількість позик була надана аграріям, транспортникам, а також підприємцям, задіяним в сфері торгівлі і будівництва.

Зазвичай бізнес-клієнти «Ощад» позичають кошти на поповнення оборотних коштів: частка таких договорів, підписаних з ММСБ, становить 80%.

У банку нагадують, що фінустанова є учасником програми кредитування за держгарантіями на портфельній основі і одним з лідерів проєкту «5-7-9%».