Український автопром з початку 2021 року зібрав 5247 од. автотранспортних засобів

Підбиваючи підсумки першої половини 2021 року, спостерігаємо значне зростання Укравтопрому. Так, за підрахунками на кінець липня цього року було зібрано понад 5 тис. од. транспортних засобів, що в 2,5 раза більше, ніж показники минулого року.
З конвеєра минулого місяця зійшли 704 одиниці автотранспортних засобів, тоді як роком раніше було випущено всього 236 одиниць, інформує "Укравтопром".
Але обсяг автовиробництва скоротився на 6% щодо червня, в якому зібрали 748 од. транспортних засобів.
Легковиків в липні поточного року виробили 617 од., це в 3,6 раза більше, ніж в 2020-му. Але щодо червня зафіксовано падіння на 11%.
Виробництво автобусів - 85 од. Це на 42% більше, ніж в липні минулого року. У порівнянні з червнем випуск автобусів збільшився на 57%.
У звіті за липень щодо комерційних автомобілів, як і в червні, заявлено всього 2 авто без урахування "АвтоКрАЗу". Це половина від результату липня 2020 року.
Так, за 7 місяців з початку 2021 року був зібрано 5247 од. автотранспортних засобів, в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
З них:
З конвеєра минулого місяця зійшли 704 одиниці автотранспортних засобів, тоді як роком раніше було випущено всього 236 одиниць, інформує "Укравтопром".
Але обсяг автовиробництва скоротився на 6% щодо червня, в якому зібрали 748 од. транспортних засобів.
Легковиків в липні поточного року виробили 617 од., це в 3,6 раза більше, ніж в 2020-му. Але щодо червня зафіксовано падіння на 11%.
Виробництво автобусів - 85 од. Це на 42% більше, ніж в липні минулого року. У порівнянні з червнем випуск автобусів збільшився на 57%.
У звіті за липень щодо комерційних автомобілів, як і в червні, заявлено всього 2 авто без урахування "АвтоКрАЗу". Це половина від результату липня 2020 року.
Так, за 7 місяців з початку 2021 року був зібрано 5247 од. автотранспортних засобів, в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
З них:
• легкові - 4847 шт. (+172%);
• автобуси - 381 шт. (+23%);
• комерційні - 19 шт. (-32%).
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