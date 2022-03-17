Український агробізнес втрачає інвесторів

Інвестування українських агропідприємств скорочується. З початку року показники капіталізації зменшилися на 15%. За останній тиждень зниження відбулося на 3,5%.

Найбільше за звітний період знизилася капіталізація агрохолдингу Avangardco - на 95%, до $1 млн, тому зараз вартість акції компанії становить $0,01.

Акції МХП протягом тижня подорожчали на 3,6%, а зміна з початку року становить -41,2%. Так, ринкова капіталізація компанії тепер опустилася до $609 млн ($5,7 за акцію). Акції ІМК за тиждень подорожчали на 11,4%, до $105 млн (12,2 злотого за акцію), «Кернел» - на 1%, до $86 млн (40,5 злотих, зміна з початку року - 10%).

Істотно знизилася капіталізація агрохолдингу Ovostar Union - за тиждень на 10,8%, до $96 млн (62 злотих за акцію), а зміна з початку року становить -16,8%.

Зате вартість акцій компанії «Агротон» за рік зросла на 6,2% (зміна за місяць - -2,5%) до $22 млн, 3,93 злотих за акцію. Виросла також ціна на акції «Астарти» за рік - на 11,9%, за тиждень - на 6,2%, до $116 млн (16,9 злотого за акцію), «Мілкіленд» за рік - на 50%, за тиждень - на 3,1%, до $5 млн (0,66 злотого).

Нагадаємо, на думку генерального директора компанії «УкрАгроКонсалт» Сергія Феофілова, капіталізація українських агропідприємств знижується через недостатню ефективність більшості наявних бізнес-моделей.