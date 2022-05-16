Український monobank коштує понад $1 млрд

12:42 16 серпня Київ, Україна

Простий, швидкий і зручний сервіс обслуговування надає monobank України, тим самим стає найуспішнішим банком за останні три роки.



Вартість мобільного monobank зросла до більш ніж $1 млрд. Тепер його не зможе купити жоден український банк, тим більше, що monobank і не продається. Про це написав співзасновник фінустанови Олег Гороховський.



"Український monobank вже коштує більше ніж $1 млрд і не продається. Єдиноріг з нуля за три з половиною роки ("єдиноріг" - це успішна приватна компанія, стартап, оцінюваний в $1 млрд і вище, - ред.)... При такій оцінці жоден український банк вже технічно не може нас купити. Ця "цукерка" по зубах тільки консорціуму іноземних інвестфондів", - заявив він.



Головною особливістю monobank Гороховський назвав орієнтацію на клієнта, що визначає для нього значні переваги перед класичними банками або так званим "антикваріатом". Він порівняв свій продукт з необанками США, Південної Кореї, Великобританії, кожен з яких коштує кілька десятків мільярдів або "більше всієї банківської системи України разом взятої".



"Вони зробили простий і зручний сервіс для мільйонів звичайних людей, і це робить їх сучасними, за це їх вибирають клієнти. Коли все зроблено просто - це цінують всі", - пише Гороховський.