Українські танкобудівники отримали замовлення майже на 1,5 млрд гривень

06:15 04 червень Київ, Україна

Як відомо, на початку цього року українські танкобудівники отримали дуже велике замовлення від Пакистану. В результаті участі в міжнародній виставці озброєнь IDEX-2021, ДК Укрспецекспорт підписав контракт на суму 85,6 млн доларів. І ось, як повідомила пресслужба підприємства, Харківський завод імені В.О. Малишева приступає до виконання замовлення на ремонт танків Т-80УД.

"На цей момент пройдено всі підготовчі етапи і юридичні процедури. За умовами контракту завод отримує значне авансування, яке дає можливість вийти на стабільний рівень роботи, своєчасно виконувати всі соціальні зобов'язання перед працівниками підприємства, надалі отримати прибуток і частково знизити боргове навантаження", - йдеться в повідомленні.

За словами гендиректора Василя Криласа, завдяки новому контракту підприємство отримує портфель замовлень майже на 1,5 млрд гривень. Разом з іншими замовленнями це дає можливість вийти з кризового стану і стабільно працювати. Крім того, підкреслив керівник, є й інші замовлення від Пакистану на цей рік, які можуть вирости до 140 млн доларів.

Також на підприємстві сподіваються на замовлення танків Оплот. У травні в Україну приїжджав головнокомандувач армії Пакистану, генерал Камар Джавед Баджва. 20 травня він відвідав Харківщину, де на одному з військових полігонів йому презентували сучасні зразки озброєння і військової техніки. Командувача найбільше вразили можливості танка Оплот і комплексу Скіф.

"Для нас цей візит має велике значення. Адже замовлення саме Оплотів дасть можливість рівномірно завантажити роботою всі цехи нашого підприємства. Тому сподіваємося, що хороші враження від нашої бойової машини втіляться в нові контракти", - зазначив Крилас.

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