Українські танкобудівники отримали замовлення майже на 1,5 млрд гривень

Як відомо, на початку цього року українські танкобудівники отримали дуже велике замовлення від Пакистану. В результаті участі в міжнародній виставці озброєнь IDEX-2021, ДК Укрспецекспорт підписав контракт на суму 85,6 млн доларів. І ось, як повідомила пресслужба підприємства, Харківський завод імені В.О. Малишева приступає до виконання замовлення на ремонт танків Т-80УД.
За словами гендиректора Василя Криласа, завдяки новому контракту підприємство отримує портфель замовлень майже на 1,5 млрд гривень. Разом з іншими замовленнями це дає можливість вийти з кризового стану і стабільно працювати. Крім того, підкреслив керівник, є й інші замовлення від Пакистану на цей рік, які можуть вирости до 140 млн доларів.
Також на підприємстві сподіваються на замовлення танків Оплот. У травні в Україну приїжджав головнокомандувач армії Пакистану, генерал Камар Джавед Баджва. 20 травня він відвідав Харківщину, де на одному з військових полігонів йому презентували сучасні зразки озброєння і військової техніки. Командувача найбільше вразили можливості танка Оплот і комплексу Скіф.
Раніше Укроборонпром в ОАЕ підписав угод на $1 млрд. Український оборонний концерн має намір розвивати передові технології з допомогою компанії EDGE Group.
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