Українські сухофрукти на ринку експорту

Плодово-ягідна продукція набирає обертів розвитку в аграрному секторі України. Експерти відзначають, що сушена продукція має попит в реалізації та виготовленні, а в минулому році експорт сухофруктів досяг свого рекордного показника.

Тільки за перші 2 місяці нового сезону (червень-липень) українські експортери поставили за кордон близько 0,4 тис. тонн сушених фруктів на суму $407 тис.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року було експортовано 0,2 тис. тонн сухофруктів, а експортний виторг склав $279 тис.

Однак, незважаючи на позитивну динаміку зростання експорту сушених фруктів і ягід, Україна залишається нетто-імпортером цієї продукції. Більш того, щорічне зростання імпорту сухофруктів простежується протягом останніх п'яти сезонів.

Якщо в сезоні 2015/16 закордонні постачання сушених фруктів склали всього 2,7 тис. тонн, то в сезоні 2019/20 цей показник досяг 11,2 тис. тонн.