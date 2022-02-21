Українські страхові компанії - обсяг виплат

07:09 29 вересень Київ, Україна

Багато компаній підбивають підсумки першого півріччя 2020 року. Для багатьох цей період став непростим. Наші журналісти розбиралися в тому, наскільки прибутковими ці 6 місяців стали для страхових компаній України.

Моторно Страхове Бюро України оприлюднило інформацію про те, скільки отримали і скільки виплатили страхові компанії за перше півріччя 2020 року. Українські страхові компанії виплачують в два рази менше коштів, ніж отримують. Це стає зрозуміло з офіційного повідомлення МСБУ.

"У першому півріччі 2020 кількість укладених договорів ОСАГО склала понад 4 млн шт., що на 0,21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума страхових платежів склала 2, 9 млрд грн, збільшившись на 20,1%. Страховики обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності зробили більш ніж 67,8 тис. виплат, цей показник виріс на 0,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року; сума виплат збільшилася на 6,9% і склала майже 1, 3 млрд грн. Частка виплат за шкоду життю та здоров'ю становила 7,1%, за шкоду майну - 92,9%", - говориться в повідомленні.

Крім того, в МСТБУ зараз розробляються норми, що дозволяють збільшити ліміт по максимальній сумі виплат. Звичайно, це суттєво вплине і на вартість страхових полісів - вона може збільшитися до "європейського рівня".