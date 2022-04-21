Українські рятувальники пересіли на нові вертольоти

23:28 22 липня Київ, Україна

Українські рятувальники тепер ще краще і безпечніше будуть боротися з різними НС, оскільки працювати тепер вони будуть на новій, сучасній авіатехніці.

На дані потреби з держ. бюджету було виділено 106 млн грн, на відновлення 19 одиниць спец.техніки. Вони знаходяться у відомстві Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ця авіатехніка застосовувалася в ліквідації надзвичайних ситуацій та інших завдань цивільного захисту. Зараз вона знаходиться в несправному стані, додали в міністерстві.

ДСНС використовує літак Ан-26 в медичному варіанті, пожежні Ан-32П, а також вертольоти ЄС-145 і Мі-8 МТ. Також служба отримала шість вертольотів H224 Super Puma від французької авіабудівної компанії Airbus. Очікується поставка ще трьох H224 Super Puma.

У травні 2020 Кабмін виділив 105,4 млн грн на відновлення авіатехніки ДСНС.

У червні 2021-го Кабмін також ухвалив купити для ДСНС новий пожежний літак за 470 млн грн (мова про Ан-32П).

Також служба з надзвичайних ситуацій планує купити два літаки Ан-178-100Р під держгарантії в 3,53 млрд.