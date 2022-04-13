Українські виробники курятини отримали вихід на ринки Ліберії

На сьогодні Україна знаходиться в п'ятірці лідерів з експорту курячого м'яса і субпродуктів по всьому світу. А тепер українська курятина з'явиться і на прилавках Ліберії.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

«Довгий час країни Африки залишалися поза фокусом зовнішньої політики України, і абсолютно даремно. Це великі нові можливості, в тому числі для українських експортерів... Важливо, що мова йде, зокрема, про збільшення експорту харчової продукції з доданою вартістю», - прокоментував ситуацію міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідний сертифікат погодили компетентні органи двох країн.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на сайті Держпродспоживслужби.