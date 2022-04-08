Українські підприємства не приносять дохід

Згідно з даними економічної статистики, з 1500 українських підприємств приносить дохід всього половина. 800 державних підприємств, за підсумками поточного року, можуть поповнювати український бюджет.

За словами чиновника, всього в Україні існує приблизно 3900 об'єктів державного значення. При цьому раніше частина з них була віддана для приватизації Фонду державного майна, тому фактично можна говорити про існування лише 1500 підприємств.

"З 1,5 тисячі підприємств близько 800 показують за перше півріччя прибуткову роботу... Близько 100 підприємств показують роботу «в нуль», інші підприємства показують збитки", - назвав поточну статистику прем'єр України.

Також чиновник уточнив, що в подальших планах уряду значиться підтримка курсу на скорочення участі держави в економіці і приватизації держпідприємств.

Нагадаємо, що «Великою приватизацією» зацікавилися інвестори з майже 30 країн світу. Про це повідомляє голова ФДМУ в рамках конференції «Приватизаційний процес в Україні: юридичне та економічне обґрунтування для придбання державних компаній».