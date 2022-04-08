Українські підприємства не приносять дохід

Згідно з даними економічної статистики, з 1500 українських підприємств приносить дохід всього половина. 800 державних підприємств, за підсумками поточного року, можуть поповнювати український бюджет.
За словами чиновника, всього в Україні існує приблизно 3900 об'єктів державного значення. При цьому раніше частина з них була віддана для приватизації Фонду державного майна, тому фактично можна говорити про існування лише 1500 підприємств.
Також чиновник уточнив, що в подальших планах уряду значиться підтримка курсу на скорочення участі держави в економіці і приватизації держпідприємств.
Нагадаємо, що «Великою приватизацією» зацікавилися інвестори з майже 30 країн світу. Про це повідомляє голова ФДМУ в рамках конференції «Приватизаційний процес в Україні: юридичне та економічне обґрунтування для придбання державних компаній».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі