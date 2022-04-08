Українські підприємства не приносять дохід

15:00 11 листопада Київ, Україна

Згідно з даними економічної статистики, з 1500 українських підприємств приносить дохід всього половина. 800 державних підприємств, за підсумками поточного року, можуть поповнювати український бюджет.

За словами чиновника, всього в Україні існує приблизно 3900 об'єктів державного значення. При цьому раніше частина з них була віддана для приватизації Фонду державного майна, тому фактично можна говорити про існування лише 1500 підприємств.

Фото: Половина госпредприятий не приносит доход в казну - Шмыгаль

"З 1,5 тисячі підприємств близько 800 показують за перше півріччя прибуткову роботу... Близько 100 підприємств показують роботу «в нуль», інші підприємства показують збитки", - назвав поточну статистику прем'єр України.

Також чиновник уточнив, що в подальших планах уряду значиться підтримка курсу на скорочення участі держави в економіці і приватизації держпідприємств.

Нагадаємо, що «Великою приватизацією» зацікавилися інвестори з майже 30 країн світу. Про це повідомляє голова ФДМУ в рамках конференції «Приватизаційний процес в Україні: юридичне та економічне обґрунтування для придбання державних компаній».