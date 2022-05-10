Українські компанії вступили в ECHA

Понад 20 українських компаній приєдналися до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance). Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час Першого німецько-українського енергетичного дня.

"Більше ніж 20 українських компаній вже приєдналися до Європейського альянсу чистого водню, а відповідно, і до ініціативи" зеленого "водню для Європейського зеленого курсу" 2х40 ГВт нових потужностей з виробництва водню", - сказав Демченков.

І додав, що на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва "зеленого" водню.

"Це покладає на Україну певні зобов'язання. Ми зацікавлені в спільних з німецьким бізнесом проєктах", - додав заступник міністра енергетики.

За його словами, вже в січні 2021 року Україна буде готова презентувати оцінку потенціалу розвитку внутрішнього ринку водню. В тому числі його використання в транспорті. А також оцінку впливу цього напрямку на навколишнє середовище.

При цьому заступник міністра зазначив, що вже зараз є портфоліо з десятка реальних проєктів з розвитку "зеленого" водню, які можна реалізувати, в тому числі з німецькими партнерами за підтримки європейських фінансових інститутів.