Соцопитування на тему 4-денного робочого тижня

20:30 20 липня Київ, Україна

Експерименти з 4-денним робочим тижнем. Наскільки скорочена форма праці підходить українським роботодавцям.

Згідно з попередніми опитуваннями, на цю авантюру готові піти понад 70% українських компаній.

А решта опитаних впевнені, що їм абсолютно не підходить формат такого робочого графіка і що це негативно вплине на продуктивність праці.



Мова в цьому випадку йде про перебудову внутрішніх процесів таким чином, щоб продукт або послуга, яку надає бізнес, залишилися доступними для клієнта без змін. У той самий час 28,7% заявили, що не готові експериментувати зі зміною графіка співробітників.



В цілому ж 52,5% опитаних роботодавців вважають можливість ввести чотириденний робочий тиждень в Україні реалістичною, в той час, як 47,5% вважають її нереалістичною.

Серед можливих перспектив для компанії при переході на 4-денний робочий тиждень прихильники такого підходу відповіли, що це дасть більше свободи для працівників у вирішенні особистих питань.



Крім того, такі роботодавці відзначають, що це допоможе зменшити офісні витрати самої компанії - наприклад, на електроенергію або папір, оптимізує бізнес-процеси при меншій кількості робочих годин, підвищить лояльність співробітників до компанії, допоможе швидше вирішувати робочі завдання і збільшить самодисципліну.



При цьому 87,8% роботодавців готові в разі зменшення кількості робочих годин залишити зарплату своїм співробітникам незмінною. 12,2% вважають, що її логічно буде зменшити.



У свою чергу, противники ідеї працювати чотири дні на тиждень навіть як експеримент обґрунтовують свою позицію тим, що діяльність їхньої компанії не підходить для такого формату роботи, що це зменшить доходи компанії, сповільнить різні процеси в компанії і зменшить контроль за роботою співробітників.



Дослідження було проведено аналітиками Jooble на основі опитування 345 українських роботодавців з 8 червня по 8 липня.



Delo.ua опитало український бізнес на тему того, чи готовий він скоротити своїм співробітникам робочий тиждень. Найменш лояльними до ідеї виявилися представники креативних індустрій.



Зокрема, в Havas PR Kyiv заявили, що не розглядають таку ідею, оскільки "саме 60-годинний робочий тиждень - запорука продуктивного розвитку". А в Tabasco повідомили, що "не зможуть не працювати" в той час, як будуть потрібні клієнтам. У MGID ж розповіли, що найкраща альтернатива чотириденці - гнучкий графік, а введення скороченого тижня вимагає ретельної підготовки, адаптації та перегляду умов роботи з підрядниками.

Найкраще до ідеї поставилися в Ідея Банку - там визнають, що вона цікава з точки зору можливого зростання продуктивності праці шляхом скорочення робочого часу, але кажуть, що цей момент "вимагає підтвердження через дослідження". Скорочений тиждень також можуть розглянути і в українському представництві компанії Unilever - ще в кінці 2020 року корпорація як експеримент перевела на такий режим роботи співробітників підрозділу в Новій Зеландії, залишивши їм колишню зарплату. В українській філії сказали, що поки що чекають підсумків експерименту.



У той самий час експерти відзначили, що такий графік роботи підійде не для всіх підприємств - наприклад, виробництва не можуть собі дозволити скоротити робочий тиждень, оскільки працюють 24/7. Крім того, третій вихідний співробітники нібито можуть використовувати не за призначенням, а для роботи на ще одній роботі.