Українські компанії майже вичерпали квоту на поставку в Євросоюз нержавіючих труб

Україна залишається світовим постачальником металургійної та сталепрокатної продукції. За даними моніторингу "Укрметалургпрому", українські компанії практично вибрали обсяги індивідуальної квоти на поставки безшовних труб з нержавіючої сталі в Європейський Союз (група 22), виданої на квартал - з 1 квітня до 30 червня 2021 року.

Українські металурги експортували в ЄС 2,75 тис. т труб з нержавіючої сталі з 3,27 тис. т доступних. Таким чином, компанії вибрали квоту на 84,17%.

Вичерпавши індивідуальну квоту, українські підприємства можуть експортувати нержавіючі труби в ЄС за глобальною квотою (first come - first served).

Станом на 1 червня Україна вичерпала більш ніж наполовину індивідуальну квоту на поставки в ЄС товстолистового прокату (група 7) - на 74,71%. Українські компанії відправили на експорт 197,97 тис. т прокату з 264,97 тис. т доступних.

Квота на постачання в ЄС нелегованого дроту вичерпана на 75,66%. Українські компанії експортували 13,1 тис. т дроту з 17,3 тис. т доступних.

В Україні основним виробником безшовних труб з нержавіючої сталі є компанія "Сентравіс Продакшн Юкрейн" ("Сентравіс"). Підприємство виробляє більше ніж 1000 типорозмірів труб із понад 100 видів корозійностійких і жароміцних марок сталі.

За підсумками 2020 року "Сентравіс" скоротив виробництво безшовних труб з нержавіючої сталі на 9,3% в порівнянні з попереднім роком - до 19,5 тис. т.

Раніше Україна вибрала квоту на поставку профілю в ЄС. Українські металурги експортували в ЄС допустимі 16,4 тис. т металопродукції.

Країна вже вичерпала квоту на поставку холоднокатаного прокату з нелегованої та легованої сталі, відправивши на експорт допустимі 64,5 тис. т.

Нагадаємо, що різниця між індивідуальними і глобальними квотами в тому, що перші можна вибирати до кінця періоду. Не кваплячись і без побоювань, що інші країни виявляться спритнішими. Однак невикористаний обсяг не можна переносити на наступний період.