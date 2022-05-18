Українські ФОП хочуть отримати компенсацію у 8 000 гривень

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про те, з якою інтенсивністю українські бізнесмени подають заявки на отримання державної компенсації. Згідно з даними, за 14-15 грудня 2020 року в "Дію" прийшло 134 тисячі заявок.

Через мобільний додаток "Дія" було подано 108,545 тисячі заявок, через портал - 25,329 тисячі.

Станом на 07:00 16 грудня, портал "Дія" отримав 133,874 тисячі заявок на отримання 8 тисяч грн одноразової допомоги від держави від найманих працівників та фізосіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні.

"Без черг, довідок, чисто авторизація і декілька кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга в світі", - написав віцепрем'єр.

За його словами, через мобільний додаток "Дія" було подано 108,545 тисячі заявок, через портал - 25,329 тисячі.

Нагадаємо, отримати обіцяні 8 000 грн компенсації за збиток від карантину через коронавірус український бізнес і наймані працівники зможуть через урядовий додаток "Дія" в період c 14 по 21 грудня 2020 року.

11 грудня запустилось бета-тестування цієї послуги в додатку "Дія".