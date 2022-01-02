Українські банки втрачають прибуток

Експерти відзначають, що українські банки отримали в 2020 році на 20% прибутку менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Цього року цифра склала всього 4,6 мільярда гривень.

За відомостями Національного банку України, за сім місяців чистий прибуток банківських установ скоротилася на 22,78 відсотка - до 28,39 мільярда гривень. Доходи банків зросли на 5,4 відсотка - до 149,11 мільярда гривень. Зокрема, завдяки переоцінці та операціями купівлі-продажу зростання склало майже в два рази.

Варто уточнити, що витрати банків за січень-липень 2020 року склали 120,72 мільярда гривень. Показник перевищує торішній на 15,3 відсотка.

Нещодавно ми писали, що українські банки не поспішають включатися в роботу з іпотечними кредитами. Пояснюється це просто: забудовники працюють з непрозорими схемами фінансування, що не додає довіри. На думку глави Нацбанку Кирила Шевченка, сьогодні важливо прагнути до детінізації цього ринку.