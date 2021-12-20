Українські банки активно скорочують штат

11:45 06 серпень Київ, Україна

Спад в банківській системі був зафіксований ще з 2018 року. Однак коронакрізіс підкосив сферу банківських послуг і Національний банк України повідомляє про масові скорочення штату. За останні три-чотири місяці (квітень-липень 2020 року) в фінансових установах було звільнено понад 2.3 тисяч працівників. Масові звільнення припали і на банки з іноземними інвестиціями - там звільнено майже півтори тисячі співробітників.

Крім того, фінансові установи в другому кварталі поточного року скорочували мережу філій. За кілька місяців в країні були закриті 334 відділення. Разом з тим, приватні банки продовжували відкривати підрозділи, хоча протягом п'яти кварталів кількість приватних установ практично не змінилося через однакової кількості відкритих і закритих філій.

Крім того, в звіті Національного банку України значиться, що після періоду незначного скорочення в першому кварталі фінансові установи нарощують мережі POS-терміналів у другому кварталі. Найсерйозніший приріст спостерігається в Приватбанку, де стало на 5,8 тисячі банкоматів більше. Разом з тим, загальна кількість банкоматів стабільно скорочується протягом півтора років.

Відзначимо, раніше в НБУ відзначили, що до кінця поточного року банки і далі будуть прибутковими, незважаючи на очікуване зростання відрахувань в резерви. У фокусі уваги до кінця року залишатиметься належна оцінка банками ризиків. Якість проведених банками реструктуризацій в Нацбанку проаналізують на початку 2021 року в рамках щорічної оцінки стійкості фінустанов.