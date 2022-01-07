Українські автовиробники за рік збільшили виробництво на 65%

15:59 07 січень Київ, Україна

Чи зможе Україна конкурувати із закордонними виробниками автомобілів – питання поки що не вирішене. Але забезпечити своїх громадян транспортними засобами гідної якості та за прийнятною ціною держава має. Про певні успіхи виробництва доповіла асоціація автовиробників Укравтопрому.

Так, за інформацією, що надійшла, за минулий рік в Україні було випущено 8 153 одиниці автотранспортних засобів, що на 65% більше, ніж у 2020 році. Основну частку склали 7342 легкових автомобіля (+75%). Випуск автобусів зріс на 10% і становить 768 одиниць. А ось комерційних автомобілів виробили на 16% менше, ніж 2020 року.

При цьому лише за грудень було вироблено 620 одиниць автотранспортних засобів, включаючи знову ж таки 550 одиниць легкових авто.

А ось випуск комерційних автомобілів (не враховуючи АвтоКрАЗ, який із серпня 2016 року засекретив свої дані про виробництво) у грудні знизився проти листопада на 40%. Кількість цих автомобілів залишилася на рівні грудня 2020 року (6 штук).

Зменшився у грудні і випуск автобусів: всього 64 машини, це на 3% менше, ніж у листопаді, і майже на 9% менше від грудневого результату 2020 року.